Про це повідомило Bloomberg.
Видання зазначило з посиланням на джерело, що рішення було відкладено раніше через “повільний процес” Боснії і Герцеговини у проведенні реформ. Потенційно наданий статус стане серйозним стимулом для країни.
“Цей крок, ключовий крок на довгому шляху Боснії і Герцеговини до членства в блоці, який вимагатиме схвалення всіх 27 держав-членів ЄС”, — йдеться у матеріалі.
Зазначимо, що Боснія розділена на дві конкуруючі території, а саме Республіку Сербську, де домінують серби, та регіон, очолюваний мусульманами та хорватами. Між ними часто виникають сварки, зокрема через чисельність збройних сил, бюджетну та земельну реформи тощо.
Боснія і Герцоговина донині бореться з наслідками балканських воєн 1990-х років.
Європейська Комісія рекомендувала надати країні статус кандидата в члени ЄС у жовтні. Держава подала заявку на вступ до Євросоюзу ще у лютому 2016 року, а у 2010 році отримала план дій щодо вступу до НАТО.
- Наприкінці листопада міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Європа має збільшити присутність на Західних Балканах. Таке потрібно для обмеження впливу Росії.