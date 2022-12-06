Про це повідомило Bloomberg.

Видання зазначило з посиланням на джерело, що рішення було відкладено раніше через “повільний процес” Боснії і Герцеговини у проведенні реформ. Потенційно наданий статус стане серйозним стимулом для країни.

“Цей крок, ключовий крок на довгому шляху Боснії і Герцеговини до членства в блоці, який вимагатиме схвалення всіх 27 держав-членів ЄС”, — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що Боснія розділена на дві конкуруючі території, а саме Республіку Сербську, де домінують серби, та регіон, очолюваний мусульманами та хорватами. Між ними часто виникають сварки, зокрема через чисельність збройних сил, бюджетну та земельну реформи тощо.

Боснія і Герцоговина донині бореться з наслідками балканських воєн 1990-х років.

Європейська Комісія рекомендувала надати країні статус кандидата в члени ЄС у жовтні. Держава подала заявку на вступ до Євросоюзу ще у лютому 2016 року, а у 2010 році отримала план дій щодо вступу до НАТО.