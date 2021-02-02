Американська компанія Boston Dynamics, яка виробляє роботів, опублікував відео, на якому один з її винаходів — популярний робот-собака Spot — малює крейдою, садить квіти, копає землю, стрибає зі скакалкою і збирає сміття.

Ролик опубліковано в YouTube-каналі компанії.

На кадрах видно, як робот-пес піднімає лежить в снігу або на підлозі кімнати річ і кладе її в ємність, розташовану на його спині.

Крім того, Spot стрибає на своїх чотирьох “лапах” зі скакалкою, якою управляють два інших пса-робота, а ще копає землю і садить рослини.

Новий інтерфейс дозволить управляти роботом віддалено, за допомогою планшета.