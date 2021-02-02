Ролик опубліковано в YouTube-каналі компанії.
На кадрах видно, як робот-пес піднімає лежить в снігу або на підлозі кімнати річ і кладе її в ємність, розташовану на його спині.
Крім того, Spot стрибає на своїх чотирьох “лапах” зі скакалкою, якою управляють два інших пса-робота, а ще копає землю і садить рослини.
Новий інтерфейс дозволить управляти роботом віддалено, за допомогою планшета.
- Раніше повідомлялося, що роботи, створені американською інженерною компанією Boston Dynamics, напередодні Нового року виконали запальний танець під пісню “Do You Love Me”.