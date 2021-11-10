Два діамантові браслети, що колись належали королеві Франції Марії-Антуанетті, були продані на аукціоні у Швейцарії більш ніж за 8 мільйонів доларів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Їх купив анонімний учасник торгів телефоном.

Марія-Антуанетта віддала прикраси на зберігання перед тим, як під час Французької революції їй відсікли голову на гільйотині.

Обидва браслети були вивезені з країни контрабандою.

Прикраси, що складаються зі 112 діамантів старого ограновування, були продані на Christie’s вдвічі дорожче, ніж очікувалося.

Марія Антуанетта народилася в Австрії у 1755 році. Її відправили до Франції, де вона стала дружиною майбутнього короля Людовіка XVI.

Вона померла на гільйотині в 1793 році, через кілька місяців після свого чоловіка.

Перебуваючи у в’язниці, вона написала листа про те, що дерев’яна скриня з коштовностями буде відправлена ​​на зберігання.

Її дочка Марія Тереза отримала коштовності після переїзду до Австрії.