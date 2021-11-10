Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Їх купив анонімний учасник торгів телефоном.
Марія-Антуанетта віддала прикраси на зберігання перед тим, як під час Французької революції їй відсікли голову на гільйотині.
Обидва браслети були вивезені з країни контрабандою.
Прикраси, що складаються зі 112 діамантів старого ограновування, були продані на Christie’s вдвічі дорожче, ніж очікувалося.
Марія Антуанетта народилася в Австрії у 1755 році. Її відправили до Франції, де вона стала дружиною майбутнього короля Людовіка XVI.
Вона померла на гільйотині в 1793 році, через кілька місяців після свого чоловіка.
Перебуваючи у в’язниці, вона написала листа про те, що дерев’яна скриня з коштовностями буде відправлена на зберігання.
Її дочка Марія Тереза отримала коштовності після переїзду до Австрії.
- Раніше повідомлялося, що капелюх з ДНК-доказом, який підтверджує, що він колись належав французькому імператору Наполеону Бонапарту, виставили на аукціон.