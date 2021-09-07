Нещодавно виявлений капелюх з ДНК доказом, що підтверджує, що він колись належав французькому імператору Наполеону Бонапарту, виставили на аукціон.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Спочатку капелюх буде виставлена в Гонконзі, потім його перевезуть до Парижа, а потім до Лондона, де 27 жовтня він буде проданий з аукціону.

Капелюх, один із знакових двокутівок, які часто зустрічаються на зображеннях Наполеона на полі битви, була куплена нинішнім власником на невеликому німецькому аукціоні. У той час він не знав, що вона належала імператору.

“Це була чисто випадкова знахідка”, – сказав керуючий директор Bonhams Europe Саймон Коттл.

Покупець запідозрив, що капелюх може мати відношення до Наполеона, коли побачив на ньому написи та інші ознаки, що вказують на власність імператора.

Після цього двоколку ретельно перевірили експерти, використовуючи кілька різних методів, включаючи електронну мікроскопію.

“При ретельному вивченні капелюхи було виявлено п’ять волосків. І два з них мають ДНК Наполеона”, – зазначив Коттл.