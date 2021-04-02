Про це сказала епідеміолог ВООЗ Марія ван Керховена, повідомляє Reuters.

За її словами, ряд штатів Бразилії знаходиться в критичному стані, а лікарні переповнені госпіталізованими.

“Дійсно, зараз дуже серйозна ситуація відбувається в Бразилії, де ряд штатів знаходиться в критичному стані”, – сказала вона, додавши, що більшість відділень інтенсивної терапії в лікарнях заповнені більш ніж на 90%.

Наголошується, що Бразилія, де циркулює новий штам коронавірусу, стала епіцентром пандемії.

За даними ВВС, в березні в Бразилії від COVID-19 померли близько 66 570 осіб, що більш ніж удвічі перевищує попередній місячний рекорд. Щоденні смерті в Бразилії в даний час складають близько чверті всіх смертей від коронавірусу в світі.