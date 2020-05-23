Бразилія вийшла на друге місце за кількістю інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі.

Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

Зокрема, в Бразилії зареєстрували 330 890 заражених і більше 21 тис. смертей.

За останню добу в Бразилії зафіксовано 20 803 нових зараження, що є рекордним показником для цієї країни за весь час пандемії.

На першому місці, як і раніше, знаходиться США з 1 601 434 хворих.

Третє місце займає Росія – 326 448 випадків COVID-19.