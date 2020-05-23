Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.
Зокрема, в Бразилії зареєстрували 330 890 заражених і більше 21 тис. смертей.
За останню добу в Бразилії зафіксовано 20 803 нових зараження, що є рекордним показником для цієї країни за весь час пандемії.
На першому місці, як і раніше, знаходиться США з 1 601 434 хворих.
Третє місце займає Росія – 326 448 випадків COVID-19.
- В Україні вже зафіксовано 20580 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. За добу виявили 432 нових випадки.