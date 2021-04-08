Відомий голлівудський актор і кінопродюсер Бред Пітт та італійський модний бренд Brioni представили спільну капсульну колекцію BP Signature.

Про це повідомляє видання WWD.

Основою для колекції став образ актора на 92-й церемонії вручення кінопремії “Оскар” у 2020 році. Тоді Пітт отримав статуетку за роль другого плану у фільмі Квентіна Тарантіно “Одного разу в… Голлівуді”.

До колекції увійшли сім моделей: костюм з піджаком на двох гудзиках, кашемірове поло з довгим рукавом, сорочка з тонкої бавовни, куртка в спортивному стилі, легке пальто без підкладки та вечірній оксамитовий піджак з брюками із вовни.

На одязі є ексклюзивний лейбл із підписом актора, розроблений самим Піттом.

Колекція відображає різні грані індивідуального стилю актора.

Як зазначив дизайн-директор Brioni Норберт Штумпфль співпраця з Піттом дала змогу “зробити щось комфортне, просте та вільне, не жертвуючи стилем або елегантністю”.

Колекція вже доступна в магазинах Brioni та на веб-сайті.

Варто зазначити, що Бред Пітт став амбасадором Brioni у 2019 році. Спільну колекцію вони створили вперше.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Brioni (@brioni_official)