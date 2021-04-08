Про це повідомляє видання WWD.
Основою для колекції став образ актора на 92-й церемонії вручення кінопремії “Оскар” у 2020 році. Тоді Пітт отримав статуетку за роль другого плану у фільмі Квентіна Тарантіно “Одного разу в… Голлівуді”.
До колекції увійшли сім моделей: костюм з піджаком на двох гудзиках, кашемірове поло з довгим рукавом, сорочка з тонкої бавовни, куртка в спортивному стилі, легке пальто без підкладки та вечірній оксамитовий піджак з брюками із вовни.
На одязі є ексклюзивний лейбл із підписом актора, розроблений самим Піттом.
Колекція відображає різні грані індивідуального стилю актора.
Як зазначив дизайн-директор Brioni Норберт Штумпфль співпраця з Піттом дала змогу “зробити щось комфортне, просте та вільне, не жертвуючи стилем або елегантністю”.
Колекція вже доступна в магазинах Brioni та на веб-сайті.
Варто зазначити, що Бред Пітт став амбасадором Brioni у 2019 році. Спільну колекцію вони створили вперше.
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- Раніше популярний голлівудський актор Бред Пітт разом з волонтерами роздавав продукти нужденним сім’ям в Південно-Центральному Лос-Анджелесі.
- У липні минулого року повідомлялося, що Бред Пітт зіграє головну роль в екшен-трилері про найманих вбивць “Bullet Train” (“Швидкісний поїзд”) від Sony Pictures.