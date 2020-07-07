Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Фільм заснований на романі японського письменника Котаро Ісака “Maria Beetl”.

“Bullet Train” – це історія про найманих убивць. Вони опиняються разом у надшвидкісному пасажирському експресі, який прямує з Токіо в Моріоку з декількома зупинками по дорозі. При цьому вони з’ясовують, що успіх завдання кожного з них безпосередньо залежить один від одного, пише видання Deadline. Виникає питання: хто зійде з поїзда живим і що їх чекає на кінцевій станції?

Згідно з даними The Hollywood Reporter, Пітт зіграє американського кілера на прізвисько “Божа корівка”.

Хто зіграє інших кілерів – поки невідомо. Знімальна група не розголошує імена акторів.

Режисером трилера став Девід Літч, який раніше зняв “Дедпул-2”, “Джон Вік”, “Атомна блондинка”, “Форсаж: Хоббс і Шоу”.

За попередньою інформацією, зйомки розпочнуться восени 2020 року.