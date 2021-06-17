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Брехня про Маріуполь: Адвокати Порошенка подали позов проти Гордона щодо наклепу

Адвокати подали перший позов за наклеп від імені п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка проти журналіста Дмитра Гордона.

Четвер, 17 червня 2021, 20:51

Про це адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив на своїй сторінці в Facebook. Також його слова наводить пресслужба “ЄС”.

У четвер, 17 червня, в Шевченківський суд Києва подано позов від імені Порошенка проти Гордона.

“Звичайні в таких випадках вимоги — особисто спростувати наклеп і виплатити грошову компенсацію — в цей раз не заявлялися”, — повідомив адвокат.

Новіков зазначив, що Гордону пред’явлені тільки вимоги про визнання поширеної ним інформації недостовірною.

“Це пов’язано з тим, що вибачення Дмитра Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити. Вимоги грошової компенсації моральної шкоди теж не заявлялися. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя у 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачеві можливість зосередитися на поясненнях за основним питанням, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування”, — пояснив адвокат.

Нагадаємо, в травні в одному з випусків політичного ток-шоу “Свобода слова” на  телеканалі “Україна” Дмитро Гордон стверджував, що п’ятий президент України Петро Порошенко нібито домовився з лідером Росії Володимиром Путіним щодо відведення українських військ з Маріуполя. Така заява пролунала під час обговорення ролі добровольчого полку “Азов” у війні на Донбасі та загалом про діяльність цього формування в Україні.

“Коли йому нагадали, що насправді Порошенко став президентом тільки 7 червня, а Маріуполь був звільнений через тиждень після інавгурації, він не взяв свої слова назад, але заявив, що готовий з’явитися в суд”, — зазначив адвокат.

Незабаром було анонсовано, що найближчим часом від імені Порошенка буде подано відповідний позов.

  • Раніше п’ятий президент Петро Порошенко подав позов про захист честі та гідності проти Міністерства внутрішніх справ і заступника голови МВС Антона Геращенка (через його заяви про нібито причетність партії “Європейська Солідарність” та особисто  Порошенка до розфарбовування Офісу президента та розбиття шибок на дверях на Банковій).
Теги: Дмитро Гордон, Петро Порошенко

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