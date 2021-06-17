Брехня про Маріуполь: Адвокати Порошенка подали позов проти Гордона щодо наклепу

Про це адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив на своїй сторінці в Facebook. Також його слова наводить пресслужба “ЄС”.
У четвер, 17 червня, в Шевченківський суд Києва подано позов від імені Порошенка проти Гордона.
“Звичайні в таких випадках вимоги — особисто спростувати наклеп і виплатити грошову компенсацію — в цей раз не заявлялися”, — повідомив адвокат.
Новіков зазначив, що Гордону пред’явлені тільки вимоги про визнання поширеної ним інформації недостовірною.
“Це пов’язано з тим, що вибачення Дмитра Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити. Вимоги грошової компенсації моральної шкоди теж не заявлялися. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя у 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачеві можливість зосередитися на поясненнях за основним питанням, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування”, — пояснив адвокат.
Нагадаємо, в травні в одному з випусків політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” Дмитро Гордон стверджував, що п’ятий президент України Петро Порошенко нібито домовився з лідером Росії Володимиром Путіним щодо відведення українських військ з Маріуполя. Така заява пролунала під час обговорення ролі добровольчого полку “Азов” у війні на Донбасі та загалом про діяльність цього формування в Україні.
“Коли йому нагадали, що насправді Порошенко став президентом тільки 7 червня, а Маріуполь був звільнений через тиждень після інавгурації, він не взяв свої слова назад, але заявив, що готовий з’явитися в суд”, — зазначив адвокат.
Незабаром було анонсовано, що найближчим часом від імені Порошенка буде подано відповідний позов.
- Раніше п’ятий президент Петро Порошенко подав позов про захист честі та гідності проти Міністерства внутрішніх справ і заступника голови МВС Антона Геращенка (через його заяви про нібито причетність партії “Європейська Солідарність” та особисто Порошенка до розфарбовування Офісу президента та розбиття шибок на дверях на Банковій).