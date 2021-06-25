Про це йдеться в Instagram бренду.
Зазначимо, що бренд щороку підтримує ЛГБТ-представників з нагоди Прайд-місяця.
Цьогоріч Oreo створив креативний ролик з різноколірними наборами печива, які символізують традиційні прапори ЛГБТ.
Наразі ролик переглянули понад 300 тисяч користувачів соцмережі. Юзери залишили понад 8 тисяч коментарів.
Додамо, що Oreo доволі часто підтримує представників ЛГБТ. Зокрема, у лютому цього року в Twitter бренду з’явилася коротка заява:
“Транслюди існують”.
Майже 500 тисяч користувачів вподобали це.
Trans people exist.
— OREO Cookie (@Oreo) February 25, 2021
- Раніше 75-річна Шер з’явилася в TikTok та опублікувала ролик на підтримку ЛГБТ.