Про це йдеться в Instagram бренду.

Зазначимо, що бренд щороку підтримує ЛГБТ-представників з нагоди Прайд-місяця.

Цьогоріч Oreo створив креативний ролик з різноколірними наборами печива, які символізують традиційні прапори ЛГБТ.

Наразі ролик переглянули понад 300 тисяч користувачів соцмережі. Юзери залишили понад 8 тисяч коментарів.

Додамо, що Oreo доволі часто підтримує представників ЛГБТ. Зокрема, у лютому цього року в Twitter бренду з’явилася коротка заява:

“Транслюди існують”.

Майже 500 тисяч користувачів вподобали це.

Trans people exist. — OREO Cookie (@Oreo) February 25, 2021