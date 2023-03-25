Громадяни Сполучених Штатів, яких не допустили б до поля бою під час війни під проводом США, активні на українському фронті, маючи безперешкодний доступ до американської зброї.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Вони ринулись до України тисячами, чимало з них – американці, які обіцяли принести військовий досвід, гроші чи припаси на поле битви праведної війни. Міські газети привітали їхню відданість, а донори підтримали їх мільйонами доларів.

Зараз, після року повномаштабної російсько-української війни, багато з цих груп добровольців борються самі з собою та підривають військові зусилля. Деякі даремно витратили гроші або вкрали доблесть. Інші маскуються благодійністю, а також намагаються заробити на війні, свідчать записи.

Один відставний підполковник морської піхоти з Вірджинії став фігурантом федерального розслідування США щодо потенційно незаконного експорту військових технологій.

Колишній військовослужбовець прибув в Україну лише для того, щоб стати зрадником і перебігти до Росії. Чоловік з Коннектикуту, який збрехав про свою військову службу, опублікував оновлення з поля бою в реальному часі, включаючи своє точне місцезнаходження, і похвалився своїм легким доступом до американської зброї. Колишній будівельник виношує план використання фальшивих паспортів для контрабанди бійців з Пакистану та Ірану.

Окрім цього, одна з найбільших волонтерських груп втягнута в боротьбу за владу за участю чоловіка з Огайо, який неправдиво стверджував, що був і морським піхотинцем США, і помічником керівника стейк-хауса LongHorn.

Такі персонажі мають місце в обороні України через роль витягнутої руки, яку взяли на себе Сполучені Штати: адміністрація президента США Джо Байдена надсилає Україні зброю та гроші, але не професійних військових. Це означає, що на українському фронті діють особи, яким не дозволили б наближатися до поля бою під час війни під проводом США — часто з неконтрольованим доступом до зброї та військової техніки.

Багато добровольців, які поспішали в Україну, чинили це самовіддано і героїчно. Деякі втратили життя. Іноземці рятували мирних жителів, допомагали пораненим і жорстоко воювали разом з українцями. Інші збирали гроші на найважливіші матеріали.

Але під час найбільшої сухопутної війни в Європі з 1945 року підхід “зроби сам” не розрізняє підготовлених волонтерів і тих, кому бракує навичок або дисципліни для ефективної допомоги.

Видання переглянуло понад 100 сторінок документів внутрішніх волонтерських груп і опитало понад 30 волонтерів, бійців, благодійників, донорів та американських і українських офіційних осіб. Деякі говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію.

Інтерв’ю та дослідження розкривають низку обманів, помилок і сварок, які перешкоджали волонтерській ініціативі, яка почалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, коли президент України Володимир Зеленський закликав допомогти.

“Кожен друг України, який хоче приєднатися до України у захисті країни, будь ласка, приходьте. Ми дамо вам зброю”, – сказав він.

Тисячі осіб відгукнулися на заклик. Дехто приєднався до військових груп, як-от Інтернаціональний легіон, який Україна сформувала для іноземних бійців. Інші взяли участь у підтримці або зборі коштів. Оскільки Київ, столиця України, піддавався нападу, часу для перевірки прибулих було мало. Таким чином, люди з проблемним минулим, зокрема з викривленими або сфабрикованими військовими записами, закріпилися в Легіоні та інших волонтерських групах.

Відповідаючи на питання про ці проблеми, українські військові не говорили про конкретні питання, але сказали, що вони стоять на варті, оскільки російські агенти регулярно намагаються проникнути до добровольчих груп.

“Ми розслідували такі випадки і передавали їх у правоохоронні органи”, – сказав представник української військової розвідки Андрій Черняк.

Одним із найвідоміших американців на полі бою є Джеймс Васкес. За кілька днів після повномаштабного вторгнення він – підрядник з ремонту будинку з Коннектикуту – оголосив, що їде до України. Його місцева газета розповіла історію про колишнього штабного сержанта армії США, який залишив роботу та сім’ю та взявши гвинтівку та рюкзак відправився на передову.

Відтоді він публікував відео з поля бою в Інтернеті, принаймні один раз передавши точне місцезнаходження свого підрозділу всім, зокрема російським військовим. Він використовував свою історію для збору пожертвувань.

“Я був у Кувейті під час “Бурі в пустелі” та в Іраку після 11 вересня”, — сказав Васкес у відео зі збору коштів.

Та насправді, Васкеса ніколи не направляли у Кувейт, Ірак чи будь-де ще, заявила речниця Пентагону. Він спеціалізувався на ремонті палива та електрообладнання. І залишив армійський резерв не сержантом, як він стверджував, а рядовим першого класу, одним із найнижчих чинів армії США.

Проте Васкес отримав легкий доступ до зброї, зокрема до американських гвинтівок. Звідки вони взялися? “Я не зовсім впевнений”, — сказав Васкес у текстовому повідомленні. Гвинтівки, додав він, були “абсолютно новими, з коробки, і у нас їх багато”. Він також написав у Twitter, що йому не варто турбуватися про міжнародні правила ведення війни, перебуваючи в Україні.

Він воював разом з українським батальйоном “Вовки да Вінчі ” до тих пір, поки минулого тижня The Times не запитала про його неправдиві заяви про службу в армії. Він негайно деактивував свій акаунт у Twitter і заявив, що може покинути Україну, оскільки влада виявила, що він воює без необхідного військового контракту.

Васкес сказав, що десятиліттями спотворював інформацію про свої військові досягнення. Він визнав, що його вигнали з армії США, але публічно не розповідав про причини. “Мені довелося збрехати мільйон разів, щоб досягти успіху”, — сказав Васкес в інтерв’ю. “Я не усвідомлював, що до цього дійде”.

Міжнародний легіон, поспіхом сформований українським урядом, витрачав 10 хвилин або менше на перевірку досвіду кожного добровольця на початку війни, сказав один з посадовців Легіону. Так польський втікач, якого арештували в Україні за порушення володіння зброєю, отримав посаду керувати військами. Солдати розповіли The Kyiv Independent , що він привласнював припаси, переслідував жінок і погрожував своїм солдатам.

Українські посадовці спочатку розповідали 20 000 потенційних добровольців Легіону, але насправді записалося набагато менше. На даний в організації близько 1500 членів, кажуть особи, знайомі з цим питанням.

Деякі – досвідчені бійці, які працюють у складі розвідки Міноборони України. Але були й резонансні проблеми. Колишній рядовий першого класу армії Джон Макінтайр був виключений з Легіону за погану поведінку. Після цього Макінтайр втік до Росії і нещодавно з’явився на державному телебаченні РФ, де говорилося, що він надавав Росії дані військової розвідки.

Внутрішні документи свідчать, що Легіон бореться. Набір персоналу застопорився. Вашингтонський проєкт протидії екстремізму написав у березні, що Легіон та пов’язані з ним групи “продовжують показувати осіб, які вважаються непридатними для виконання своїх обов’язків”.

Малкольм Ненс, колишній криптолог ВМС і коментатор MSNBC, прибув в Україну минулого року і склав план наведення порядку та дисципліни в Легіоні. Однак він заплутався в хаосі.

Ненс, телевізійні виступи якого зробили його одним із найвідоміших американців, які підтримують Україну, був досвідченим військовим оператором. Він склав проєкт кодексу честі для Легіону і, судячи з усього, подарував обладнання.

Тепер Ненс бере участь у безладній, відволікаючій боротьбі за владу. Часто це відбувається в Twitter, де він висміював одного колишнього союзника, називаючи його “товстим” і соратником “перевіреного шахрая”.

Він звинуватив проукраїнську групу зі збору коштів у шахрайстві, не надавши жодних доказів. Після суперечки з двома адміністраторами Легіону, Ненс написав “контррозвідувальний” звіт, намагаючись звільнити їх. Центральне місце в цьому звіті займає звинувачення у тому, що один учасниця Легіону, Емесе Ебігейл Файк, намагалася шахрайським шляхом купити будинок в австралійському реаліті-шоу за гроші, яких у неї не було. Він назвав її “потенційною російською шпигункою”, не надавши жодних доказів. Файк відкинула звинувачення та залишається в Легіоні.

Ненс сказав, що як член Легіону з розвідувальним минулим, коли у нього виникали занепокоєння, він “вважав за обов’язок повідомити про це українській контррозвідці”.

Суперечка торкається суті того, кому можна довірити говорити від імені та збирати гроші для Легіону.

Ненс залишив Україну, але продовжує збір коштів із новою групою союзників. Один із них, Бен Лекі, колишній член Легіону. Він розповів своїм колегам-волонтерам, що колись був морським піхотинцем, і написав у LinkedIn, що останнім часом він був помічником менеджера в LongHorn Steakhouse. Насправді Пентагон заявив, що він не мав військового досвіду (і він працював офіціантом, повідомили в стейкхаусі).

В одному з інтерв’ю Лекі сказав, що він збрехав про те, що був морським піхотинцем США, щоб він міг приєднатися до Легіону.

Оскільки зібльшення кількості бійців Легіону зупиняється, Райан Рут, колишній будівельник із Грінсборо, штат Північна Кароліна, шукає новобранців серед афганських солдатів, які втекли від Талібану. Раут, який минулого року провів кілька місяців в Україні, сказав, що планує перевезти їх, у деяких випадках нелегально, з Пакистану та Ірану в Україну. За його словами, десятки виявили інтерес.

“Ми, мабуть, можемо придбати деякі паспорти через Пакистан, оскільки це така корумпована країна”, — сказав він в інтерв’ю з Вашингтона.

Незрозуміло, чи це йому вдалося, але один колишній афганський військовослужбовець сказав, що з ним зв’язалися, і він зацікавлений у боротьбі, якщо це означатиме покинути Іран, де він жив нелегально.

Грейді Вільямс, 65-річний інженер у відставці без військового досвіду та засуджений за метамфетамін у 2019 році, був гідом-волонтером на ранчо Рональда Рейгана в Санта-Барбарі, коли почув прохання Зеленського про волонтерство.

“Я стріляв з рушниць з 13 років”, — сказав він в інтерв’ю. “У мене не було виправдання, щоб сказати: “Ну, я не повинен йти”.

Він розповів, що прилетів до Польщі, автостопом до України і сів на потяг до Києва. Він наштовхнувся на двох американців у військовій формі. “Вони сказали: “Чувак, підемо з нами”, — сказав він.

Волонтери привезли Вільямса на базу поблизу фронту і дали йому пістолет. Через кілька днів, за його словами, він ледь не підірвався разом з українськими солдатами в траншеї під Бучею. Вже за тиждень військові зрозуміли, що він не записався для воювання, і відправили його назад до Києва.

Звідти він пішов окружним шляхом, який закінчився збором грошей для волонтерів з Грузії. Він зібрав близько 16 000 доларів, сказавши донорам, що ці гроші підуть на купівлю електричних мотоциклів для бійців. Але грузини його вигнали після конфлікту з іншим волонтером. Він сказав, що витратив близько 6900 доларів із внесків на перші внески за мотоцикли, а решту витратив на транспортні та інші витрати.

Відтоді він зв’язався з новою групою, яка, за його словами, пообіцяла йому командувати мотоциклетним підрозділом, якщо він збере достатньо грошей. За його словами, цього місяця він переїхав до Одеси і незабаром очікує доставити один мотоцикл.

Приклади даремно витрачених грошей у руках людей із добрими намірами є поширеними. Група Mriya Aid, очолювана канадським підполковником, який діє на дійсній службі, витратила близько 100 000 доларів від донорів на високотехнологічні прилади нічного бачення американського зразка. Згідно з внутрішніми документами, вони виявилися менш ефективними китайськими моделями.

“У нас виникла проблема з нічним баченням, — розповідає Любомир Чабурський, волонтер команди лідерів “Mriya Aid”. Але він сказав, що закупівля склала лише 2% від загальних витрат групи.

На початку цього року Mozart Group, яку двоє колишніх морських піхотинців заснували, щоб допомогти Україні, розпалася після того, як один подав до суду проти іншого, звинувачуючи у крадіжках і домаганнях.

Минулої весни волонтерська група під назвою “Ripley’s Heroes” заявила, що витратила приблизно 63 000 доларів на прилади нічного бачення та тепловізійну оптику. Деяке обладнання підлягало американським експортним обмеженням, оскільки в чужих руках воно могло дати ворогам перевагу на полі бою.

Волонтери Frontline розповіли, що компанія Ripley’s доставила обладнання в Україну без необхідної документації із зазначенням фактичних покупців і одержувачів. За словами офіційних осіб США, нещодавно федеральна влада почала розслідувати поставки.

На свій захист засновник групи, морський піхотинець США у відставці на ім’я підполковник Хантер Ріплі Ролінгс IV, надав The Times документи угоди. Але ці записи показують, що, як і сказали волонтери, Ripley’s не було розголошено Держдепартаменту як покупця.

Ripley’s каже, що зібрала понад 1 мільйон доларів, частина з яких завдяки колишньому підряднику з Коннектикуту Васкесу, який стверджував, що є головним стратегічним директором групи та рекламував Ripley’s своїй онлайн-аудиторії.

Минулого року Ripley витратив близько 25 000 доларів на розвідувальні машини з дистанційним керуванням, але вони так і не прибули, свідчать записи про доставку. Полковник Ролінг сказав, що польська влада затримала їх через юридичні проблеми.

Полковник Ролінгс сказав, що його група чекає статусу американської некомерційної організації. Але він не показав своїх витрат або доказів некомерційної заявки The Times або донорам, які просили. Тому незрозуміло, куди йдуть гроші. “Я повірив цим хлопцям”, — сказав Шон Стантс, який сказав, що організував збір коштів у жовтні в Піттсбурзі, але йому так і не показали фінансові документи, які він просив. “А мене вважали за дурня”.

Корпоративні записи в Польщі та Сполучених Штатах показують, що полковник Ролінгс також заснував комерційну компанію під назвою Iron Forge. В інтерв’ю він сказав, що очікує, що його благодійна організація та інші заплатить Iron Forge за транспортування, тобто гроші донорів будуть використані для фінансування його приватного підприємства. Але він сказав, що конфлікту інтересів не існує, тому що Iron Forge зрештою поверне гроші благодійним організаціям. За його словами, подробиці з’ясовуються.

Через кілька днів після того, як The Times звернулася до Васкеса та інших, члени груп — Ripley’s , Легіон, дисиденти-члени Легіону та інші — загострили свою ворожнечу. Вони звинувачували один одного в привласненні коштів і брехні щодо своїх облікових даних.

Після того як колишній союзник обрушився на Васкеса, Ненс став на його захист.

“Джеймс НЕ був фальшивим, він був стурбований”, — написав Ненс у Twitter . “Він багато зробив для України, але йому доведеться зіткнутися з проблемами”.