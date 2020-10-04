Про це повідомляє Reuters.
При цьому в Євросоюзі наполягають, що угода має бути підписана до кінця місяця.
Там вважають, що повинно залишитися досить часу для ратифікації країнами співтовариства, яка триватиме до кінця року.
Британія і ЄС домовилися про нові переговори під час телефонної розмови прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона і глави Європейської Комісії Урсули фон дер Ляйен.
Обидві сторони впевнені, що в останні тижні був досягнутий прогрес за умовами торгового угоди, проте залишилися суттєві прогалини – наприклад, у сферах рибальства, рівних правил і управління.
Фон дер Ляйен і Джонсон доручили своїм представникам на переговорах по Brexit Мішелю Барньє і Девіду Фросту інтенсивно працювати, щоб спробувати заповнити прогалини і досягти консенсусу.
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов’язань по Brexit.