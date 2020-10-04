Європейський Союз і Великобританія домовилися про новий раунд переговорів про умови торгівлі після Brexit. Переговори відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому в Євросоюзі наполягають, що угода має бути підписана до кінця місяця.

Там вважають, що повинно залишитися досить часу для ратифікації країнами співтовариства, яка триватиме до кінця року.

Британія і ЄС домовилися про нові переговори під час телефонної розмови прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона і глави Європейської Комісії Урсули фон дер Ляйен.

Обидві сторони впевнені, що в останні тижні був досягнутий прогрес за умовами торгового угоди, проте залишилися суттєві прогалини – наприклад, у сферах рибальства, рівних правил і управління.

Фон дер Ляйен і Джонсон доручили своїм представникам на переговорах по Brexit Мішелю Барньє і Девіду Фросту інтенсивно працювати, щоб спробувати заповнити прогалини і досягти консенсусу.