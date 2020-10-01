Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов'язань по Brexit.

Про це повідомляє The Guardian.

Урсула фон дер Ляйен, президент Європейської комісії, оголосила, що Великобританія отримала офіційне попередження щодо законопроекту про внутрішній ринок, який порушує досягнуту раніше угоду по Brexit.

Повідомляється, що Євросоюз давав Британії час до жовтня відмовитися від спірних положень в законопроекті, і сьогодні цей термін сплив. Фон дер Ляйен заявила, що тепер у Британії є місяць, щоб відповісти на офіційний лист Єврокомісії.

За її словами, плани британського уряду внести поправки в угоду про вихід з Європеського Союзу є порушенням зобов’язання добросовісності, викладеного в угоді про Brexit.

“Більш того, якщо він буде прийнятий в нинішньому вигляді, він буде повністю суперечити протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії”, – сказала вона.

Лист Єврокомісії запустив процес, який може закінчитися Європейським судом – уряд Британії можуть зобов’язати щодня виплачувати величезні штрафи за порушення.