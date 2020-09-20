Уряд Великої Британії заявив, що громадянам, які відмовляться, або порушать самоізоляцію, будуть загрожувати штрафи від 1 до 10 тис. фунтів стерлінгів (від 36 тис. грн до 363 тис. грн).

Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон, передає британська телерадіокомпанія BBC.

Згідно із законодавством люди з позитивним результатом тесту на коронавірус зобов’язані самоізолюватись.

Нові штрафи наберуть чинності з 28 вересня.

Нові заходи, схвалені урядом, також включають одноразову виплату підтримки в розмірі 500 фунтів стерлінгів для осіб з низькими доходами і штраф для працедавців, які карають тих, хто зобов’язаний самоізолюватись.

Що стосується розмірів штрафів, то за перше порушення доведеться заплатити одну тисячу фунтів, а потім до 10 000 фунтів стерлінгів при повторному порушенні і при “найбільш кричущих порушеннях”. До сих пір були лише рекомендації щодо самоізоляції.

Оголошуючи про нові правила для Англії, прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав, що найкращий спосіб боротися з вірусом – це дотримуватись правил.