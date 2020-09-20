Журналісти американського телеканалу CNN розбиралися, що ж “пішло не так” і чому в європейських країнах знову спостерігається зростання захворюваності на коронавірус.

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), щоденна кількість випадків зараження COVID-19 в Європейському союзі і Великій Британії цього тижня досягла рекордних значень – понад 45 тисяч. У деяких країнах у зв’язку з цим почали вводити додаткові епідеміологічні обмеження.

Виникають побоювання з приводу надмірного навантаження на лікарні, що може спостерігатися в найближчі місяці, а також нових національних локдаунів.

За даними ECDC, рівень смертності від COVID-19 в Європі був стабільним протягом 72 днів, хоча в Болгарії, Хорватії, на Мальті, в Румунії та Іспанії спостерігається зростання кількості летальних випадків.

Погіршення ситуації з коронавірусом в Європі може пояснюватися низкою факторів. Так, новий спалах виник відразу після сезону літніх канікул, коли люди повернулися на роботу, а діти пішли до школи.

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила припущення, що зростання випадків інфікування може бути частково пов’язано з ослабленням карантинних заходів і ослабленням пильності людей. Також є дані, що “рушійною силою” другої хвилі коронавірусу в Європі є молоді люди.

Друга хвиля

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив у коментарі журналістам, що в країні починається друга хвиля коронавірусу, і що це “неминуче”, оскільки кількість щоденних випадків захворювання перевищила 4000 вперше з травня.

“Очевидно, що ми дуже уважно стежимо за поширенням пандемії в міру її розвитку протягом останніх кількох днів. І немає жодних сумнівів, як я вже говорив кілька тижнів тому, що ми могли очікувати і тепер спостерігаємо початок другої хвилі. Ми бачимо це у Франції, в Іспанії, по всій Європі. Це було абсолютно неминуче”, – наголосив Джонсон.

Політик додав, що не бажає повторної загальнонаціональної ізоляції, і закликав жителів країни “дотримуватися вказівок”.

Як зазначає CNN, у Британії найбільша кількість смертей у Європі – понад 40 тис. Цього тижня по всій Англії були введені нові обмеження на проведення громадських заходів.

Нові обмежувальні заходи вводять також у Мадриді. На столицю Іспанії, за даними міністерства охорони здоров’я цієї країни, припадає приблизно третина всіх нових випадків захворювання на коронавірус. 11 вересня в Іспанії повідомили про рекордні 12 183 випадки інфікування за добу. Країна має найбільшу кількість випадків зараження серед держав Європи – понад 600 тисяч.

Станом на п’ятницю у Франції за добу було зареєстровано 13 215 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим показником, починаючи з квітня. Крім того, в країні спостерігається тенденція до збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 (3626 нових пацієнтів за 7 днів). В одному з великих французьких міст (назва якого в статті не озвучується) журналістам CNN повідомили, що в лікарнях майже не залишилося ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

У Чехії в п’ятницю повідомили про рекордні 3130 заражених за добу. У школах країни знову стало обов’язковим використання захисних масок.

У Нідерландах відзвітували про рекордні 1977 випадків за добу. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте заявив на прес-конференції, що добова кількість заражень COVID-19 збільшилася вдвічі всього за тиждень. Політик прогнозує, що цей показник може зрости через три тижні до більш ніж 10 000 випадків на день.

Починаючи з неділі, ресторани, кафе і бари в шести регіонах Нідерландів зіткнуться з новими обмеженнями.

У п’ятницю в Італії зафіксували найвищий показник заражень COVID-19, починаючи з травня: 1907 випадків за добу.

У суботу в Польщі зареєстрували рекордні 1002 добові випадки захворювання.

Чому все пішло не так

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клуге цього тижня попередив про “тривожні темпи передачі” коронавірусу і “дуже серйозну ситуацію” в регіоні. За його словами, щотижневі показники заражень перевищили зареєстровані під час березневого піку.

Клуге уточнив, що хоча в перший тиждень вересня в старших вікових групах жителів Європи (від 50 до 79 років) спостерігалося зростання кількості випадків захворювання, найбільша частка нових випадків як і раніше припадає на людей у віці від 25 до 49 років.

Наприкінці серпня Клуге наголошував, що зростання кількості випадків захворювання в Європі можна частково пояснити “ослабленням заходів у сфері громадського здоров’я та соціальній сфері, коли влада ослабила деякі обмеження, а люди знизили свою пильність”.

Представник ВООЗ висловив стурбованість з приводу того, що все більше молодих людей заражаються COVID-19. У зв’язку з цим він закликав утриматися від проведення великих зібрань і вечірок.

У деяких країнах стрімке поширення коронавірусу спостерігається в густонаселених містах, жителі яких повертаються в офіси, школи і громадські місця на тлі ослаблення карантинних заходів.

Наприклад, у Відні (Австрія) виявляють понад половину нових хворих у країні. “Ми знаходимося на початку другої хвилі. Восени і взимку на нас чекають важкі місяці. Число заражень зростає з кожним днем”, – наголошував у зв’язку з цим канцлер Австрії Себастьян Курц.

Він закликав австрійців скоротити соціальні контакти.

Цього тижня в Туреччині зареєстрували 63 випадки смерті від ускладнень COVID-19 за добу, що є найвищим показником за час епідемії в країні. Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив 2 вересня на щотижневому брифінгу з приводу коронавірусу, що країна проходить “другий пік першої хвилі”. Серед причин такої ситуації він назвав весільні церемонії та недотримання обмежувальних заходів на святах.

Влада Італії заявила наприкінці серпня, що приблизно 50% нових випадків інфікування було зареєстровано під час літніх канікул по всій країні і за кордоном: в основному серед молодих людей, які не дотримувалися правил соціального дистанціювання і не носили захисні маски.

У країнах, які не сильно постраждали під час першої хвилі COVID-19 (наприклад, у Греції та Хорватії), в серпні спостерігалося істотне зростання кількості хворих на тлі відкриття внутрішніх кордонів Європи і туристичного сезону.

Як наголошується в статті, зростання показників інфікування COVID-19 в Європі можна частково пояснити і збільшенням кількості тестувань на коронавірус.