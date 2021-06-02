Британським підданим обіцяють чотири вихідних з нагоди платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. У 2022 році буде 70 років, як вона зійшла на трон.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Протягом чотирьох днів все королівство святкуватиме ювілей правління Єлизавети. Серед національних заходів, запланованих у ці дні – концерти за участю світових зірок та День кінних перегонів.

Святкування триватиме з четверга, 2 червня, по неділю, 5 червня.

Королева та інші члени королівської родини подорожуватимуть Об’єднаним Королівством та братимуть участь у різноманітних заходів.

Головний концерт, Platinum Party at the Palace, відбудеться в суботу, 4 червня, в Букінгемському палаці. Кого зі світових зірок запрошено – поки невідомо.

Також планується, що по всій території Великої Британії горітимуть платинові ювілейні маяки.

Довідка. Єлизавета II стала королевою 6 лютого 1952 року. Їй було 25-ть. Вона була першою в черзі на престол після смерті її батька, короля Георга VI. Тоді ж вона стала королевою таких семи країн британського підданства: Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Південна Африка, Пакистан, Цейлон.

Наразі вона – найстаріша з монархів в британській історії, а також найстаріша королева та очільниця королівства впродовж найдовшого проміжку часу.

Її титул в Сполученому Королівстві звучить так: “Її Величність Єлизавета Друга, Божою милістю Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та інших своїх царств і володінь, Голова Співдружності, захисниця віри”.