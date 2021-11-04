Британія стала першою країною у світі, яка схвалила потенційно революційні противірусні пігулки проти COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і міжнародне інформагентство Reuters.

Британське агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA) рекомендувало використовувати препарат “Молнупіравір” якнайшвидше після позитивного результату тесту на COVID-19 та протягом п’яти днів з моменту появи симптомів.

У клінічних випробуваннях таблетки, що спочатку були розроблені для лікування грипу, знизили ризик госпіталізації або смерті приблизно наполовину.

“Молнупіравір”, розроблений американськими фармацевтичними компаніями Merck, Sharp and Dohme (MSD) та Ridgeback Biotherapeutics, є першим пероральним противірусним препаратом проти коронавірусу, який можна приймати у вигляді пігулок, а не вводити або вводити внутрішньовенно.

Він націлений на фермент, який вірус використовує для створення своїх копій, вносячи помилки у свій генетичний код. Це має запобігти його розмноженню, щоб підтримувати низький рівень вірусу в організмі та знизити тяжкість захворювання.

Виробник заявив, що цей підхід має зробити лікування однаково ефективним проти нових варіантів вірусу з його розвитком у майбутньому.

У середу у Великій Британії було зареєстровано 41229 випадків COVID-19 та 217 смертей.