Про це повідомляє пресслужба регулятора European Medicines Agency.
Європейське агентство з ліків (European Medicines Agency, EMA) розпочало процедуру затвердження препарату “Молнупіравір”.
Згідно з попередньо проведеними дослідженнями, ці ліки здатні зменшити здатність SARS CoV 2 (вірусу, що викликає COVID-19) до розмноження в організмі. Таким чином “Молнупіравір” дозволить запобігти госпіталізації або смерті пацієнтів з COVID-19.
EMA оцінить більше даних про якість, безпеку та ефективність ліків. Постійна перевірка триватиме до тих пір, поки не буде достатньо доказів, щоб компанія могла подати офіційну заявку на реєстрацію.
Агентство оцінить відповідність “Молнупіравіру” звичайним стандартам ЄС щодо ефективності, безпеки та якості. Хоча ЕМА не може передбачити загальні терміни, але ліцензування препарату відбудеться у максимально прискорених темпах, наскільки це дозволяє процедура.
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- Раніше повідомлялось, що нова програма Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) передбачає закупівлю 1 млрд тестів та ліків для 120 млн пацієнтів із бідних країн до вересня 2022 року.