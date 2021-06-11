Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в найближчі кілька тижнів країна пожертвує понад 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, перші 5 млн доз з Великобританії передадуть до кінця вересня, а ще 25 млн – до кінця року. Яким саме країнам – поки невідомо.

“Завдяки успіху британської програми вакцинації ми тепер можемо поділитися деякими з наших надлишкових доз з тими, хто в їх потребує. Вчиняючи так, ми зробимо величезний крок до того, щоб назавжди перемогти цю пандемію”, – зазначив Джонсон.

Він додав, що сподівається, що його колеги-лідери на саміті в графстві Корнуолл, який стартує в п’ятницю, “візьмуть на себе аналогічні зобов’язання, щоб разом ми могли вакцинувати світ до кінця наступного року”.

Лідери Канади, Японії, Франції, Німеччини та Італії, а також США і Великобританії також розробляють план по розширенню виробництва вакцин для досягнення цієї мети.

Це не перший внесок уряду Великобританії в глобальну вакцинацію – він вже пожертвував понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів COVAX, програмою, яка розподіляє вакцини серед найбідніших країн світу.