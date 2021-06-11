Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Зокрема, перші 5 млн доз з Великобританії передадуть до кінця вересня, а ще 25 млн – до кінця року. Яким саме країнам – поки невідомо.
“Завдяки успіху британської програми вакцинації ми тепер можемо поділитися деякими з наших надлишкових доз з тими, хто в їх потребує. Вчиняючи так, ми зробимо величезний крок до того, щоб назавжди перемогти цю пандемію”, – зазначив Джонсон.
Він додав, що сподівається, що його колеги-лідери на саміті в графстві Корнуолл, який стартує в п’ятницю, “візьмуть на себе аналогічні зобов’язання, щоб разом ми могли вакцинувати світ до кінця наступного року”.
Лідери Канади, Японії, Франції, Німеччини та Італії, а також США і Великобританії також розробляють план по розширенню виробництва вакцин для досягнення цієї мети.
Це не перший внесок уряду Великобританії в глобальну вакцинацію – він вже пожертвував понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів COVAX, програмою, яка розподіляє вакцини серед найбідніших країн світу.
- У Білому домі сповістили, що в червні США готові передати іншим країнам 80 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу COVID-19. У рамках міжнародної ініціативи COVAX буде скеровано майже 19 мільйонів доз.