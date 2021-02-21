Сьогодні британський уряд оголосив про намір забезпечити першою дозою вакцини проти COVID-19 кожного дорослого до 31 липня. Це на місяць швидше, ніж було заплановано раніше.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Новий план також спрямований на те, щоб всі люди старше 50 років або з супутніми захворюваннями отримали щеплення до 15 квітня, а не до 1 травня.

Велика Британія використовує дві вакцини – від Pfizer та від AstraZeneca. Обидва виробники мають проблеми з постачанням до Європи.

Але міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що “у нас є все необхідне” для прискорення кампанії вакцинації.

У Великій Британії від ускладнень коронавірусу померло більше 120 000 осіб. Зараз у Сполученого Королівства найвищий показник вакцинації в Європі. З моменту початку кампанії 8 грудня понад 17,2 млн осіб, майже третина дорослого населення країни, отримала першу з двох доз вакцини.

Велика Британія відкладає введення другої дози вакцини до 12 тижнів після першої. Це робиться для того, щоб якомога швидше забезпечити частковий захист якомога більшій кількості своїх громадян. Але такий підхід зазнав критики в деяких країнах, у тому числі з боку Pfizer, яка стверджує, що у неї немає даних про ефективність такого тривалого відтермінування введення другої дози вакцини.