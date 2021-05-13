Британія не пустила на свою територію деяких громадян Європейського союзу, не дивлячись на те, що правила Brexit цього не передбачають. Їх утримують в центрах для нелегальних емігрантів та спецкімнатах в аеропортах.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Дехто із затриманих прямував до Британії на співбесіду. Міністерство внутрішніх справ Британії не забороняло приїжджати з цією метою без візи. Було затримано понад 10 європейських громадян.

Зокрема, громадянці Іспанії відмовили у в’їзді в аеропорту. Вона хотіла придбати квиток на зворотний рейс того ж дня, однак її відправили в центр утримання нелегальних іммігрантів. В її землячки забрали телефон в аеропорту і відправили в центр утримання нелегальних мігрантів на 24 години.

Окрім них двох, прикордонники затримали та не пустили до країни громадян Іспанії, Франції, Чехії, Італії, Португалії та кількох країн Східної Європи.

Журналісти також повідомили, що декілька громадян Італії, Франції, Болгарії та Греції опинилися в центрах утримання в аеропорту. Француз провів у такому центрі в аеропорту Единбурга 48 годин. Посол Болгарії у Британії підтвердив, що декілька громадян Болгарії опинилися в центрах утримання нелегальних іммігрантів.

Вісім євродепутатів вже зверталися з окремим листом до Єврокомісії, нарікаючи на те, що британське МВС діє “всупереч духу” угоди про Brexit.

“Рішення відправити громадян ЄС до центрів утримання під вартою іммігрантів є вкрай непропорційним і порушує дух доброї співпраці, якого ми очікували”, – сказав Дасіон Чіолош, президент групи депутатів Європарламенту Renew Europe.

В МВС Британії (Home Office) прокоментували, що правила “зрозумілі та доступні онлайн” і що відомству потрібні докази права особи на проживання і роботу в країні. Проте у самих правилах вказано, що відвідувати зустрічі, конференції, семінари, співбесіди чи ділові переговори можна і без робочої візи.