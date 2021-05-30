Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон одружився на своїй нареченій, 33-річній Кері Саймондс. Церемонія одруження у Вестмінстерському соборі була таємною.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC з посиланням представника Даунінг-стріт.

За його словами, “невелика церемонія” відбувся в суботу вдень.

Бориса Джонсона і Керрі через соцмережі привітали британські чиновники.

Хоча Борис Джонсон був одружений двічі, римо-католицька церква дозволяє розлученим повторно одружуватися, якщо попередні шлюби не проходили обряд вінчання.

Видання The Mail on Sunday повідомило, що на церемонію були запрошені 30 гостей – максимальна кількість учасників, дозволене відповідно до обмежень COVID-19 в Англії.

Церемонію вінчання проводив священик Деніел Хамфріс.

Борис Джонсон став першим прем’єрміністром за останні 200 років, який одружився перебуваючи на своїй посаді. До цього прем’єром, що одружується на своїй посаді, був Роберт Бенкс Дженкінсон у 1822 році.

Саймондс раніше працювала в пресслужбі Консервативної партії, до якої вона приєдналася в 2010 році, а два роки по тому вона працювала над успішною кампанією Джонсона щодо його переобрання на пост мера Лондона.

Вона стала керівником відділу зі зв’язків із громадськістю партії, а в 2018 році поїхала працювати в морську природоохоронну організацію Oceana.

У квітні минулого року у пари народився син.

У 2018 році Джонсон і його попередня дружина Марина Вілер оголосили, що розлучаються після 25 років шлюбу.

Раніше він був одружений на Алегрі Мостін-Овен.