Виявлений у Великобританії новий штам коронавірусу COVID-19 В.1.1.7 придбав одну з ключових мутацій в шиповидном білку, яка вже є у "південно-африканського" штаму.

До такого висновку прийшли вчені з Кембриджського університету, повідомляє NewScientist.

Зразки більш трансмиссивного варіанту коронавірусу B.1.1.7, який був вперше виявлений у Великобританії, придбали мутацію, яка допоможе їм уникнути імунного захисту – та ж мутація, яка вже присутня у варіанті B.1.351 у Південній Африці.

Поширення варіанту B.1.351 вже підтверджено в США, а також декількох європейських країнах, включаючи Велику Британію, Ізраїль і більшу частину країн Африки на південь від Сахари. Поки неясно, чи є B.1.351 більш передавальним, але очевидно, що він може частково ухилятися від імунітету, який ми розвиваємо від природного зараження іншими варіантами коронавірусу і від вакцин. Велике занепокоєння викликає те, що він може розвиватися далі і повністю вислизнути від імунітету.

Лабораторні дослідження показали, що мутація під назвою E484K допомагає B.1.351 уникати антитіл. Згідно з урядовим документом Великої Британії, ця ж мутація була виявлена ​​у 11 вірусів B.1.1.7, але поки докладної інформації при них немає.

Вчений Равіндра Гупта з Кембриджського університету і його колеги вже підтвердили, що B.1.1.7 з мутацією E484K краще ухиляються від імунного захисту.

Якщо його не зупинити, він зможе перевершити старіший варіант B.1.1.7, який вже поширився в багатьох країнах світу.

B.1.351 також стає глобальним, незважаючи на спроби зупинити його поширення. 1 лютого Великобританія оголосила, що виявила 11 випадків зараження B.1.351, які не могли бути пов’язані з поїздками, що означає, що він поширюється серед місцевого населення. Уряд Великобританії початок тестування людей в восьми районах Англії, незалежно від симптомів, з метою знайти і усунути цей варіант.

Повідомляється, що єдиний спосіб виявити варіант B.1.351 – це секвенувати вірусні зразки. При цьому секвенують тільки 1 з 20 зразків від людей з позитивним результатом тесту.

Фахівці зазначають, що такий розвиток подій був очікуваним. Може йтися як про спонтанну мутацію “британського” штаму в процесі еволюції патогена, так і про обмін генетичним матеріалом між різними штамами вірусу, що опинилися в організмі одного носія. При цьому останній варіант видається експертам менш імовірним.

Місцеві випадки зараження зареєстровані в Бельгії, Австрії та Ізраїлі, а також в декількох країнах Африки, включаючи Замбію, Мозамбік, Ботсвану і Танзанії. Крім того, в ряді інших країн – в Австралії, Новій Зеландії, Китаї і Японії – виявили випадки, пов’язані з поїздками, але не повідомили про місцеве поширення.

Оскільки в багатьох країнах секвенування небагато або немає взагалі, цілком ймовірно, що варіант B.1.351 більш поширений, ніж говорять цифри.

Ще через деякий час в Японії був вперше зафіксований бразильський штам (B.1.1.248 або P.1) – подібний до південно-африканського за набором наявних мутацій і найгірше вивчений на сьогоднішній день.