Britcoin: Велика Британія планує створити власну криптовалюту

Про це заявив міністр фінансів країни Ріші Сунак, інформує міжнародне агентство Reuters.
“Ми запускаємо нову робочу групу казначейства і Банку Англії для координації дослідницької роботи зі створення цифрової валюти центрального банку (CBDC)”, – розповів міністр.
Сунак також зазначив, що власна криптовалюта дасть можливість підприємствам і споживачам мати рахунки безпосередньо в банку, уникаючи посередників при здійсненні платежів, а також змінить роль кредиторів у фінансовій системі.
Наголошується, що цифрова версія фунта стерлінгів не замінить ні готівки, ні банківських рахунків.
Водночас уряд та Банк Англії все ще ведуть консультації щодо доцільності введення власної криптовалюти.
“Уряд і Банк Англії ще не прийняли рішення про те, чи вводити CBDC у Великій Британії, і будуть широко обговорювати із зацікавленими сторонами переваги, ризики та практичні аспекти”, – заявили в Банку Англії.
Після виходу матеріалу агентства Сунак написав короткий твіт зі словом “Britcoin”. Ймовірно, саме так планують назвати британську криптовалюту.
Britcoin? #UKFW21 https://t.co/Slk5lwUvrV
— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 19, 2021
- Раніше повідомлялося, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.