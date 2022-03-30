Американський актор, зірка бойовиків Брюс Вілліс завершує кінокар'єру через нещодавно діагностовану афазію — розлад, який впливає на мовний центр мозку та здатність людини розуміти та розмовляти.

Про це пише щоденна американська газета The New York Times.

30 березня Демі Мур оголосила в Instagram, що її колишній чоловік Брюс Вілліс відмовляється від акторської кар’єри через хворобу.

“Для чудових прихильників Брюса, як сім’я, ми хотіли поділитися, що наш улюблений Брюс має деякі проблеми зі здоров’ям і нещодавно йому діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності”, – йдеться у дописі Мур.

Вона зазначила, що вони рухаються через це разом, як одна родина.

Пост супроводжувався комічним фото молодшого, усміхненого Вілліса в халаті, сонцезахисних окулярах, золотому ланцюжку з хрестом і рушником на голові.

Вілліс, якому цього місяця виповнилося 67 років, найбільш відомий своєю роллю невтішного, але розумного поліцейського Джона Макклейна у надзвичайно успішній серії фільмів “Міцний горішок”, що складається з п’яти фільмів з 1988-2013 роки.