Про це пише щоденна американська газета The New York Times.
30 березня Демі Мур оголосила в Instagram, що її колишній чоловік Брюс Вілліс відмовляється від акторської кар’єри через хворобу.
“Для чудових прихильників Брюса, як сім’я, ми хотіли поділитися, що наш улюблений Брюс має деякі проблеми зі здоров’ям і нещодавно йому діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності”, – йдеться у дописі Мур.
Вона зазначила, що вони рухаються через це разом, як одна родина.
Пост супроводжувався комічним фото молодшого, усміхненого Вілліса в халаті, сонцезахисних окулярах, золотому ланцюжку з хрестом і рушником на голові.
Вілліс, якому цього місяця виповнилося 67 років, найбільш відомий своєю роллю невтішного, але розумного поліцейського Джона Макклейна у надзвичайно успішній серії фільмів “Міцний горішок”, що складається з п’яти фільмів з 1988-2013 роки.
- Нагадаємо, у 2021 році кінопродюсер Лоренцо Ді Бонавентура підтвердив, що зйомки пріквела фільму “Міцний горішок” офіційно закриті.