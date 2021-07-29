Про це повідомляє портал Polygon.com.

“Ні, нічого не буде. Але, що було справді цікавим, так це те, що у нас була ідея зробити це. Це був проєкт, який не мав стосунку до “Міцного горішка”, але врешті-решт ним мав стати”, – сказав продюсер.

“Що було цікаво в нашій ідеї, так це те, що вона дала б вам можливість познайомитися з молодим Джоном Макклейном і використовувати в зйомках Брюса Вілліса. Так що це було дійсно цікаво”.

Шостий фільм “Міцний горішок” повинен був стати одночасно і приквелом і сиквелом. Роль Джона Макклейна в ньому повинен був виконати не тільки Брюс Вілліс, а й інший молодий актор.

За словами Ді Бонавентури, в майбутньому на основі франшизи можуть вийти фільм або серіал.