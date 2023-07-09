За даними розвідки Сполученого Королівства, зміна риторики у державних російських ЗМІ при висвітленні невдалого збройного заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина відбувалась у три етапи.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Як повідомляється, спочатку російські медіа “були здивовані заколотом і не були готові до нього”, телебачення РФ дотримувалося свого звичного плану мовлення.

Після того, як заколот вдалося зупинити, російські державні ЗМІ намагалися “виправити” звинувачення стосовно пасивності сил безпеки.

В російських медіа почали поширювати наративи про те, що президент Володимир Путін переміг, завадивши повстанню й уникнувши кровопролиття. Також росЗМІ намагалися об’єднати країну навколо Путіна.

Через тиждень після заколоту медіа почали применшувати значення власника “Вагнер” Євгена Пригожина і заколоту, одночасно намагаючись заплямувати його репутацію.

Зазначається, що Telegram-канали “Вагнер” здебільшого затихли, ймовірно, через втручання Кремля.

“На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність з метою продемонструвати свою силу”, – наголосили у відомстві.