Джерело: Інститут вивчення війни
За даними аналітиків, наслідки збройного заколоту “вагнерівців” для ПВК та їхнього власника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними. Водночас очевидно, що Україна вже виграла від повстання і може виграти ще більше.
Як пояснили фахівці, те, як президент Росії Володимир Путін поводиться з ПВК “Вагнер” – найефективнішою бойовою силою РФ в даний час – після повстання 24 червня, найімовірніше, не дозволить їм воювати в Україні у межах поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну здатність Росії вести наступальні дії на території України.
“Поспішний відхід ПВК “Вагнер” з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому регіоні та сприяв тактично важливим успіхам, яких українським силам вдалося досягти навколо міста”, – йдеться в щоденному звіті.
- Контрнаступ України проти російських військ відбувається повільніше, ніж деякі очікували, але поки що занадто рано робити висновки щодо перспектив України отримати переваги на полі бою.
- Очільнику ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину, рейтинг популярності якого різко зріс перед його короткочасним повстанням, загрожує політичне знищення.
- Аналіз таємного календаря Пригожина свідчить про те, що ватажок ПВК “Вагнер” регулярно планував зустрічі або телефонні розмови з російським високопоставленим генералом і численними заступниками Путіна.
- У британській розвідці вважають, що невдалий заколот очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина призвів до ще більшого погіршення відносин серед осіб, які є відповідальними за нацбезпеку РФ.