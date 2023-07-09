Джерело: Інститут вивчення війни

За даними аналітиків, наслідки збройного заколоту “вагнерівців” для ПВК та їхнього власника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними. Водночас очевидно, що Україна вже виграла від повстання і може виграти ще більше.

Як пояснили фахівці, те, як президент Росії Володимир Путін поводиться з ПВК “Вагнер” – найефективнішою бойовою силою РФ в даний час – після повстання 24 червня, найімовірніше, не дозволить їм воювати в Україні у межах поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну здатність Росії вести наступальні дії на території України.

“Поспішний відхід ПВК “Вагнер” з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому регіоні та сприяв тактично важливим успіхам, яких українським силам вдалося досягти навколо міста”, – йдеться в щоденному звіті.