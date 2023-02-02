У британській розвідці припустили, що статус РФ як надійного експортера озброєнь, ймовірно, підривається на тлі вторгнення в Україну та запровадження міжнародних санкцій.

Про це пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці зауважили, що частка росіян на міжнародному ринку озброєнь зменшувалася ще до початку повномасштабної російсько-української війни. Проте, зараз Росія майже напевно віддасть перевагу розгортанню озброєнь для своїх військ в Україні, а ніж постачатиме їх партнерам.

Зазначається, що на виробництво обладнання на експорт, такого як бронемашини, бойові вертольоти й системи протиповітряної оборони, вплине дефіцит комплектуючих.

Здатність Росії надавати послуги з підтримки чинних експортних контрактів, до прикладу, щодо забезпечення запчастинами й технічного обслуговування, буде серйозно порушена, принаймні, протягом наступних трьох-п’яти років, додали розвідники.