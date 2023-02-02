Про це пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
У розвідці зауважили, що частка росіян на міжнародному ринку озброєнь зменшувалася ще до початку повномасштабної російсько-української війни. Проте, зараз Росія майже напевно віддасть перевагу розгортанню озброєнь для своїх військ в Україні, а ніж постачатиме їх партнерам.
Зазначається, що на виробництво обладнання на експорт, такого як бронемашини, бойові вертольоти й системи протиповітряної оборони, вплине дефіцит комплектуючих.
Здатність Росії надавати послуги з підтримки чинних експортних контрактів, до прикладу, щодо забезпечення запчастинами й технічного обслуговування, буде серйозно порушена, принаймні, протягом наступних трьох-п’яти років, додали розвідники.
- За інформацією ЗМІ, під час таємного брифінгу чиновники міноборони США висловили сумніви, що Україна найближчим часом поверне під свій контроль Крим, який Росія окупувала ще у 2014 році.
- У Горлівці (Донецька область) тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина Російської Федерації є неможливим.