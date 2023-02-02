За інформацією ЗМІ, під час таємного брифінгу чиновники міноборони США висловили сумніви, що Україна найближчим часом поверне під свій контроль Крим, який Росія окупувала ще у 2014 році.

Про це повідомляє Politico.

Українські війська навряд чи зможуть відбити Крим у російських військ найближчим часом, заявили четверо високопосадовців Пентагону депутатам Комітету з питань збройних сил Палати представників на таємному брифінгу.

Така оцінка, найімовірніше, розчарує лідерів у Києві, які вважають повернення півострова однією зі своїх головних цілей.

Незрозуміло, що спонукало учасників брифінгу до такої оцінки, але за словами трьох осіб, які знайомі зі змістом брифінгу, Пентагон не вірить, що Україна має — або скоро матиме — здатність витіснити російські війська з півострова, який Росія захопила у 2014 році.

Четверта особа сказала, що брифінг був більш неоднозначним, але суть залишається в тому, що перемога України в наступі з повернення незаконно анексованої території не була гарантованою.

Серед учасників брифінгу були Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії, та генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з операцій Об’єднаного штабу.

“Ми не збираємося коментувати закриті секретні брифінги, а також не будемо говорити про гіпотетику чи спекулювати на потенційних майбутніх операціях. З точки зору здатності України воювати та повертати собі суверенну територію, її видатна ефективність у відсічі російській агресії та постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе”, – сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Представник Збройних сил Палати представників відмовився від коментарів.

Оцінка учасників брифінгу повторює те, на що останніми тижнями натякав генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

“Я все ще стверджую, що в цьому році було б дуже, дуже важко викинути російські війська з усієї – кожного дюйма України. Це не означає, що цього не може статися. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже важко”, – сказав він під час зустрічі у форматі Рамштайн 20 січня.

Питання повернення Криму було дискусійним протягом кількох місяців, оскільки американські та європейські чиновники наполягають, що півострів юридично є частиною України, при цьому часто не повністю споряджаючи Київ, щоб просунутися на цю територію.

Одна людина, знайома з думкою в Києві, сказала, що адміністрація президента України Володимира Зеленського була “розлючена” зауваженнями Міллі, оскільки Україна готується до великих наступів цієї весни. Українці також відзначають, що дані розвідки США про їхні військові здібності не враховували протягом майже річної війни.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого місяця, голова Офісу президента України Андрій Єрмак відкинув ідею перемоги України без деокупації Криму.

“Це абсолютно неприйнятно”, – сказав Єрмак, додавши, що перемога означає відновлення міжнародно визнаних кордонів України “включно з Донбасом і Кримом”.

Україна неодноразово просила надати зброю більшої дальності, включно з реактивною артилерією та керованими боєприпасами, які використовують винищувачі та безпілотники, щоб націлити на російські центри управління та склади боєприпасів далеко за лінією фронту в Криму.

Після того, як влітку США передали Україні HIMARS, Росія перевела багато своїх найбільш вразливих засобів за межі 80-кілометрової зони дії. Адміністрація Байдена продовжує відмовлятися надсилати ракети для пускової установки, яка може досягати 300 миль, що поставило б під загрозу весь Крим.

Голова Палати представників збройних сил Майк Роджерс заявив в інтерв’ю в середу, що війну “потрібно закінчити цього літа”, наполягаючи на тому, щоб США швидко забезпечили Україну для майбутнього наступу, а Київ – виробити чіткіші плани як закінчиться конфлікт.

“Є думки… що Крим має бути частиною цього. Росія ніколи не звільнить і не відмовиться від Криму. Путін повинен вирішити, з чим він може піти і претендувати на перемогу”, — сказав Роджерс, який не став говорити про зміст секретного брифінгу.

“Що можна зробити? Я не думаю, що це вже погоджено, але думаю, що з боку нашого уряду та лідерів НАТО доведеться чинити певний тиск на Зеленського щодо того, як виглядає перемога. І я думаю, що це більше, ніж будь-що інше, допоможе нам змусити Путіна і Зеленського сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій справі цього літа”, — додав Роджерс.