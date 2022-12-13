Вперше за 10 років президент РФ Володимир Путін скасував масштабну пресконференцію за підсумками року. У британській розвідці вважають, що найімовірніша причина цього скасування - небажання відповідати на питання щодо повномасштабної війни проти України.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

12 грудня 2022 року Кремль офіційно повідомив, що Путін не буде проводити традиційну пресконференцію за підсумками року.

Це буде перший випадок за 10 років, коли Путін не проводитиме щорічний захід, Також цього року було так званої “прямої лінії” з Путіним, під час якої він відповідає на дзвінки росіян у прямому етері.

Британські розвідники зауважили, що щорічна пресконференція стала важливою подією в календарі публічних залучень російського і часто використовувалася як можливість продемонструвати нібито чесність Путіна.

“Хоча питання майже напевно зазвичай перевіряються заздалегідь, скасування, ймовірно, пов’язане зі зростаючими занепокоєннями щодо поширеності антивоєнних настроїв у Росії”, – зауважили у розвідці Великої Британії.

У відомстві резюмували, що російські посадовці можуть бути “надзвичайно чутливими” до того, що на публічних заходах з присутністю Путіна будуть “несанкціоновані обговорення” повномасштабної війни проти України.