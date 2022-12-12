Про це інформує The Guardian.
Сьогодні офіційні особи Кремля оголосили, що Путін не буде цього року проводити пресконференцію, яка традиційно відбувалася наприкінці року. Також не буде офіційної зустрічі Нового року в Кремлі. На думку експертів, небажання святкувати було спричинене тим, що війна Росії в Україні не йде за планом російських високопосадовців.
У попередні роки Путін присвячував більшу частину заходу відповідям на зручні запитання від ручних прокремлівських журналістів, притому будь-які незручні запитання від іноземних ЗМІ відкидалися.
Путін став набагато віддаленішим після початку пандемії коронавірусу, а війна проти України лише погіршила цю ситуацію. Невдачі на фронті призвели Кремль до міжнародної ізоляції та до майже повного придушення інакомислячих голосів.
Путін зникав з публіки на кілька днів, через що з’являлися жарти про те, що російський лідер ховається в “бункері”. І його адміністрація стикається з важкими питаннями щодо своєї стратегії війни, військових відступів, масової мобілізації та, як повідомляється, поганого поводження з російськими новобранцями як на фронті, так і під час навчання.
- Російському президенту Володимиру Путіну варто очікувати нових ударів з боку України глибоко всередині російської території, як-от ударів по двох військових авіабазах минулого тижня. Спроби США відмовити лідерів Києва від ведення війни з Росією як помсти за безжальні ракетні та безпілотні атаки Путіна на цивільних та міста, зрештою провалилися.
- Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент Росії Володимир Путін не щирий щодо своїх “прагнень” мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень “варварства”, лишаючи мирних жителів без електроенергії.