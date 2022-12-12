Володимир Путін не проведе пресконференцію наприкінці року вперше принаймні за десять років. Причиною такого порушення традиції вважають невдачі у війні в Україні.

Про це інформує The Guardian.

Сьогодні офіційні особи Кремля оголосили, що Путін не буде цього року проводити пресконференцію, яка традиційно відбувалася наприкінці року. Також не буде офіційної зустрічі Нового року в Кремлі. На думку експертів, небажання святкувати було спричинене тим, що війна Росії в Україні не йде за планом російських високопосадовців.

У попередні роки Путін присвячував більшу частину заходу відповідям на зручні запитання від ручних прокремлівських журналістів, притому будь-які незручні запитання від іноземних ЗМІ відкидалися.

Путін став набагато віддаленішим після початку пандемії коронавірусу, а війна проти України лише погіршила цю ситуацію. Невдачі на фронті призвели Кремль до міжнародної ізоляції та до майже повного придушення інакомислячих голосів.

Путін зникав з публіки на кілька днів, через що з’являлися жарти про те, що російський лідер ховається в “бункері”. І його адміністрація стикається з важкими питаннями щодо своєї стратегії війни, військових відступів, масової мобілізації та, як повідомляється, поганого поводження з російськими новобранцями як на фронті, так і під час навчання.