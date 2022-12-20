16 грудня президент РФ Володимир Путін відвідав Об'єднаний штаб так званої "СВО", де зустрівся з низкою високопоставлених російських військових. У британській розвідці пояснили, навіщо очільнику Кремля знадобилась ця зустріч.

Про це йдеться у Twitter-акаунті міноборони Сполученого Королівства.

16 грудня Путін був знятий під час зустрічі з низкою високопоставлених російських військових, серед яких начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу.

На зустрічі очільник Кремля запросив пропозиції щодо наступних кроків “Спеціальної військової операції”. Одним із тих, хто виступав із доповіддю, був командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін.

“Цією хореографічною зустріччю Путін, ймовірно, мав на меті продемонструвати колективну відповідальність за спеціальну військову операцію”,- наголосили британські розвідники.

Вони пояснили, що ця зустріч мала на меті продемонструвати, що не лише Путін відповідальний за мобілізацію, військові невдачі, високий рівень смертності та зростання громадського невдоволення.

“Телевізійні кадри, ймовірно, були також покликані розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова”, – резюмували розвідники.