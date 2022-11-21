Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
За даними розвідників, протягом останнього тижня навколо Сватівського району Луганської області тривають інтенсивні артилерійські бої.
Війська РФ продовжують надавати пріоритет спорудженню оборонних позицій, частково укомплектованих погано підготовленими мобілізованими резервістами.
“Оскільки південно-західна лінія російського фронту на східному березі Дніпра стала більш захищеною, сектор Сватове, ймовірно, став більш вразливим оперативним флангом російських військ” — зазначили в оборонному відомстві.
У Великій Британії вважають, що оскільки Сватове є важливим населеним пунктом області, російське керівництво, ймовірно, вважатимуть утримання контролю над ним — політичним пріоритетом.
Однак, військові начальники, ймовірно, намагаються впоратися з реаліями утримання надійної оборони, одночасно намагаючись забезпечити ресурсами наступальні операції далі на південь у Донецькій області.
Як оборонні, так і наступальні можливості РФ продовжують обмежуватися гострою нестачею боєприпасів та кваліфікованого персоналу.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 November 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0J5AAllnxg
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 21, 2022
- Збройні сили України відбили російські атаки на Луганщині та Донеччині, а також з неба та землі вдарили по позиціях ворога і районах його зосередження.
- З початку повномасштабної російсько-української війни ворожа армія, ймовірно, втратила 8 044 одиниць військової техніки.