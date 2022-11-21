На думку британської розвідки, ділянка в районі Сватового, ймовірно, стала більш вразливим оперативним флангом російських військ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідників, протягом останнього тижня навколо Сватівського району Луганської області тривають інтенсивні артилерійські бої.

Війська РФ продовжують надавати пріоритет спорудженню оборонних позицій, частково укомплектованих погано підготовленими мобілізованими резервістами.

“Оскільки південно-західна лінія російського фронту на східному березі Дніпра стала більш захищеною, сектор Сватове, ймовірно, став більш вразливим оперативним флангом російських військ” — зазначили в оборонному відомстві.

У Великій Британії вважають, що оскільки Сватове є важливим населеним пунктом області, російське керівництво, ймовірно, вважатимуть утримання контролю над ним — політичним пріоритетом.

Однак, військові начальники, ймовірно, намагаються впоратися з реаліями утримання надійної оборони, одночасно намагаючись забезпечити ресурсами наступальні операції далі на південь у Донецькій області.

Як оборонні, так і наступальні можливості РФ продовжують обмежуватися гострою нестачею боєприпасів та кваліфікованого персоналу.