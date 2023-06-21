Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, під час Конференції з відновлення України у Лондоні розповів, яку допомогу отримає Українська держава від своїх союзників та міжнародних організацій.

Джерело: виступ Сунака на пресконференції

Під час виступу Ріші Сунак заявив, що бізнес, уряди та фінансові установи повинні співпрацювати, щоб інвестувати та підтримувати Україну.

“Щоб це сталося, британський уряд продовжить відігравати повну роль. І я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічне зобов’язання підтримувати економіку України. Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 мільярди доларів США. Ми також запускаємо новий технологічний міст у Великій Британії та Україні для сприяння інвестиціям і талантам, разом із підтримкою зеленої енергетики та багато іншого – все це є частиною великих колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу. світу, включаючи значну нову підтримку з боку ЄС, про яку також було оголошено цього тижня”, – сказав він.

Окрім цього Сунак повідомив, що 15 мільярдів доларів Україна отримає від МВФ протягом наступних чотирьох років у межах зобов’язань G7 та її партнерів щодо виділення 115 мільярдів доларів

Також ЄБРР надасть Україні стартовий капітал для підтримки зростання приватного сектора.

Британський прем’єр повідомив і про старт ініціативи Ukraine Business Compact, покликаної сприяти відновленню України. Він додав, що до проєкту вже долучились понад 400 компаній з 38 країн світу із загальною ринковою капіталізацією в 4,9 трильйона доларів США.

“Цим і всім, що ми робимо тут, ми посилаємо сигнал, що наша підтримка на полі бою і за його межами не припиниться, і що неймовірний дух України переможе”, — резюмував Ріші Сунак.