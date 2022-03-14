Один із британських журналістів, які за акредитацією американського видання Fox News висвітлював події в Україні, через злочинні дії окупаційних військ отримав осколковий перелом обох нижніх кінцівок.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

“Осколковий перелом двох нижніх кінцівок – “русскомирный” діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту”, – написала генеральна прокурорка.

Травми журналіст отримав кілька годин тому і наразі перебуває у реанімації під наглядом лікарів.

Венедіктова заявила, що має намір акцентувати на тих воєнних злочинах, жертвами яких стали громадяни наших держав-партнерів, оскільки розраховує на те, що саме ці трагічні події швидше підштовхнуть НАТО до закриття неба над Україною.

Генеральна прокурорка наголосила, що статистика з українських жертв не підштовхує партнерів до прийняття важливих військово-політичних рішень.

“Висновок — захистити себе зможемо тільки ми самі”, – констатувала Венедіктова.

Вона звернулася до партнерів України: “Цей чоловік не був на військовому об’єкті, в які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він отримав серйозні поранення”.

Венедіктова заявила, що журналіст просто виконував редакційне завдання – і все одно став однією з численних жертв російської агресії.