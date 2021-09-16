Сьогодні Луганська "Зоря" проведе матч проти норвезького клубу "Буді-Глимт" в рамках 1-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Про це повідомляють #Букви.

Матч відбудеться в норвезькому місті Буде на стадіоні Аспмюра.

Коли: 16 вересня о 22:00 за київським часом.

У прямому етері поєдинок покаже сервіс MEGOGO.

Головний арбітр: Денніс Хіглер (Нідерланди).

Наразі в клубному рейтингу УЄФА “Зоря” займає 92-е місце, а “Буді -Глімт” – 249-е місце.

“Буде-Глимт” вперше зіграє на груповому етапі єврокубкового турніру. “Зоря” восьмий рік поспіль грає в єврокубках. Тричі, з огляду на нинішній сезон, луганчани виступили на груповому етапі.

“Буде-Глимт” виграв шість з восьми домашніх єврокубкових матчів, які проходили з 2001-го року. Лише двічі в своїй єврокубковій історії “Зоря” перемагала на виїзді. Всього ж на полях суперника вони виступали 11 разів.