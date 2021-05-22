Президент Франції Еммануель Макрон на святкуванні з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після карантину підняв келих під тост української мовою.

Відео події опублікував офіційний Twitter-акаунт України.

Зокрема, французький президент став гостем одного із закладів Парижу. З нагоди відкриття літніх терас Макрона пригостили коктейлем. Він підняв келих зі словами “santé!” (скорочено від “à ta santé!”, – ред.). Довільно цю фразу можна перекласти як “Будьмо”, а дослівно – “За здоров’я!”.

У цю мить хтось з натовпу вигукнув Макрону “Будьмо!”, на що він миттєво відреагував, піднявши келих зі словами “За Україну”.

Відео стало вірусним у мережі, а офіційний Twitter-акаунт України французькою запросив Макрона на келих вина до Києва.

“Будьмо, пане президенте Еммануель Макрон. Наступний келих вина – у моєму Києві”, – йдеться у повідомленні.

Tchin🥂 Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain🍷 est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 22, 2021