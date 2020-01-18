19-річна харків'янка на ім'я Катерина продала свою цноту бізнесменові з Мюнхена за 1,2 мільйона євро.

#Букви знайшли соцмережі українки і розповідають все, що відомо на даний момент.

Дівчина наразі проживає в США. Для продажу цноти вона скористалася послугами онлайн ескорт-агентства Cinderella Escorts, повідомляє видання Daily Mail.

“Привіт. Мене звати Катя. Я з України, але зараз живу в США. Я можу розмовляти англійською, українською і російською. Я хочу продати свою цноту на Cinderella Escorts, тому що я бажаю подорожувати, відчувати розкіш, просто жити і бути щасливою. Зрештою, це моє тіло, мій вибір і краще рішення для мене”, – заявила дівчина у вступному відео для ескорт-агентства.

Крім того, вона опублікувала кілька своїх відвертих фотографій.

Про початок аукціону Катерина оголосила в грудні 2019 року. Стартова ціна становила 100 тисяч євро. Для того, щоб потрапити на аукціон Cinderella Escorts, дівчина повинна була пройти медогляд, щоб підтвердити свою цноту.

Для участі в торгах чоловіки повинні були мати статок як мінімум в 10 мільйонів євро.

Під час аукціону ціна за цноту дівчини піднялася до 1,2 млн євро. Цноту купив 58-річний бізнесмен із Мюнхена, який володіє фітнес-студіями на території Європи.

Згідно з повідомленням на сайті агентства, чоловік згоден одружитися з Катериною, а також забезпечувати її, виплачуючи по 10 тисяч євро щомісяця.

На знак серйозності своїх намірів він вніс депозит у розмірі 10% від загальної суми. Згідно з правилами ескорт-агентства, зустріч між переможцем торгів і дівчиною відбувається в Німеччині, де проституція легальна. Покупець може вибрати готель.

Друга за розміром ставка надійшла від адвоката з Нью-Йорка – 1 млн євро, а третя від співака з Токіо – 800 тисяч євро. Імена учасників торгів зберігаються в секреті.

У коментарі виданню Daily Mail Катерина заявила, що рішення продати цноту було для неї непростим.

“Я вже кілька разів думала про те, щоб взагалі не продавати свою цноту. Це безперечно важке рішення з тієї простої причини, що воно є незворотнім. Але це безпрограшна ситуація. Важко зробити вибір між втратою цноти з кимось, кого я люблю, і тим, щоб назавжди втратити свій шанс виграти мільйон. Водночас я вважаю, що ймовірність того, що ви пошкодуєте про те, що не прийняли гроші, вища, тому що майбутній хлопець, швидше за все, покине вас у якийсь момент” , – заявила вона.

#Букви знайшли аккаунт українки в соціальній мережі “ВКонтакте”. Дівчину звуть Катерина Крючкова. Судячи з підписок, вона цікавиться музичними і кіноновинками.

Судячи з коментарів під її знімками, користувачі Мережі обізнані про вчинок дівчини.