Про це повідомив шеф-редактор видання #Букви Данило Романчук.

#Букви підтримують журналістів, ЗМІ, медіа-організації в їх системній роботі із захисту свободи слова. Місія #Букв – здоровий інформаційний клімат в Україні. #Букви завжди захищали і захищають право кожного на доступ до інформації та право створювати інформаційний контент. Редакція цінує виконану Медіарухом роботу в гострих дискусіях навколо законопроєкту про дезінформацію.

“Букви прийняли рішення приєднатися і стати членом Медіаруха, щоб бути корисними для такого важливого руху і разом реагувати на виклики в українській медіасфері”, – пояснив Романчук.

У квітні 2019-го видання #Букви зайняло 21-е місце в рейтингу ТОП-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики.

Крім того, в жовтні 2019 року інтернет-видання #Букви потрапило до рейтингу Інституту масової інформації (ІМІ) як популярний новинний сайт, який демонструє високий рівень прозорості.