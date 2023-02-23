Родина влаштувала для померлої бабусі похорон у стилі цукерок M&M’s, тому що таким було її передсмертне бажання.

Про це повідомляє esquireme.

Сім’я поховала свою бабусю в спеціально виготовленій труні у стилі цукерок M&M’s, щоб вшанувати її пам’ять і любов до героїв. Саме таким було бажання Мері Естер Стокс Мартін Гейлі.

Ця історія набагато приємніша, ніж можна очікувати, адже вся родина бере участь у тому, що справді любила їхня бабуся.

За словами її онука, користувача TikTok Скотта Раундтрі, труна у стилі цукерки M&M’s була давнім бажанням його бабусі. Більш того, ця труна вже давно була виготовлена та стояла у домі роками, поки бабуся не померла.

Ліза Річардсон, родичка Мері Естер, повідомила, що таку труну зробив її чоловік Том.

“Ми будемо сумувати за нею. Вона була веселою до кінця, і це труна, яку вона створила разом зі своїм сином”, – написала вона у Twitter.

“Мій дядько зробив це вручну”, — написав Раундтрі у відповідь користувачці TikTok Хізер Фрейзер, яка запитала походження труни.

“І вона спроєктувала її багато років тому. Їй сподобалося, як це вийшло. Вона стояла у її будинку роками”, – додав він.

“Бабуся, тепер можеш спокійно відпочити. Я тебе люблю. Ви мали рацію, нам усім сподобалася ваша труна”, — написав Раундтрі під підписом, включаючи карусель фотографій похорону під мелодію “See You Again” Wiz Khalifa за участю Чарлі Пута.

На похороні кожна родина була одягнена в різні футболки та капелюхи із зображеннями героїв і капелюхів M&M’s.

Труна зроблена у формі великої блакитної цукерки M&M’s. Також на труні розміщено дев’ять червоних троянд, дві кепки M&M’s, а також низка маленьких цукерок M&M’s, на яких написані імена її родичів.

У цукерки на труні закриті очі, а руки покладені на живіт, сигналізуючи про те, що це зображення померлого.

“Божевільно бачити, як хтось втілює мою мрію”, — прокоментувала користувачка Twitter @notsofiacoppola та відома ентузіастка M&M Софія Блейк.