Відповідна новина розміщення на сторінці модного будинку моди Burberry в Instagram.

Куратором цієї колаборації є креативний дизайнер Burberry Ріккардо Тіші.

Мотоцикл абсолютно безшумний, не залишає жодних запахів чи шкідливих викидів. Його було розроблено, спроєктовано і повністю виготовлено на заводі DAB Motor у Байонні, Франція, з використанням моделі стійкого розвитку, пояснює Burberry у пресрелізі.





























Burberry у колаборації з DAB Motors представили електромотоцикл // 15 фото

Цей метод виробництва створює менше відходів і має нижчий вуглецевий слід. У порівнянні з традиційним масовим виробництвом, якісні матеріали та найновіші розробки направлені на продовження життєвого циклу мотоциклу. Виготовлення мотоцикла включає 3D-технології та відповідає концепції свідомого використання ресурсів.

Concept-E RS Burberry Edition випущено в обмеженій кількості, він доступний у двох кольорах і має кузов з логотипом компанії, зшите вручну сідло з найкращої шкіри Burberry та настроювані ручки.