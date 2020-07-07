Про це вона сказала в інтерв’ю “Економічній правді”.

Варто зазначити, що, за даними SaveEcoBot, генерація електроенергії на АЕС за чотири місяці впала з 10 700 МВт-год до 7 000 МВт-год, на ТЕС – зросла з 4 500 МВт-год до 5 000 МВт-год, на “зелених” станціях – з 1 000 МВт-год до майже 1 500 МВт-год.

Водночас, за словами Буславець, споживання теплової генерації і “зелених” скоротилося на 10 % і в такому ж обсязі скоротилася генерація на атомних і теплових станціях.

“Зеленим” ми повинні оплачувати незалежно від того, виробляють вони електроенергію або обмежені. Так говорить закон. Що стосується атомних станцій: бачите, наскільки більше “зеленки”, її комусь потрібно балансувати”, – пояснила вона.

Вона також зазначила, що ключова проблема України в тому, що енергосистема перевантажена базовими потужностями.

“У нас енергосистема перевантажена базовими потужностями, базові навантаження 55 % нашої генерації – це “атомки”. Що стосується процентних співвідношень, то всі розрахунки за прогнозним балансом виробляла “Укренерго”. Міністерство тільки потім підписується під цим балансом. Було узгодження з “Енергоатомом”, який погодився на ці величини. Тільки після цього фізичний баланс погоджували і затверджували в міністерстві. Цей документ був ретельно вивчений і узгоджений, до нього в принципі не повинно бути питань. Все, що відбувалося в пресі, з моєї точки зору, це використання висмикнутої інформації для спотворення реальної ситуації”, – пояснила в.о. міністра.