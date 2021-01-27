Магазини мережі GameStop у період пандемії в основному залишалися зачинені, відповідно вони отримали величезні збитки, але на біржі їхні акції з якоїсь причини різко пішли вгору. Експерти говорять, що це "мильна бульбашка".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ведучий регулятор цінних паперів в Массачусетсі вважає, що торгівля акціями GameStop Corp, яка стрімко зростає четвертий день поспіль, говорить про те, що є щось “системно неправильне” з опціонами на акції. Так, акції рітейлера відеоігор на своєму піку виросли на 93%.

Акції виросли на 50% після того, як Ілон Маск написав в Twitter “Gamestonk !!” разом з посиланням на дискусійну групу з торгівлі акціями Wallstreetbets на Reddit. “Stonks” – це глузливий термін для позначення акцій, широко використовуваний в соціальних мережах.

Приблизно за три години до твіту Маска, GameStop торгувався за 116,20 долара. Відразу після твіту GameStop подорожчав на цілих 30 доларів. Всього через 20 хвилин після твіту Маска вартість GameStop злетіла до 240 доларів.

Вартість акцій GameStop з початку січня зросла більш ніж на 300%. 3 квітня 2020 року акції GameStop торгувалися за все за 2,80 долара.

В GameStop продаються не тільки гри – цей магазин також популярний серед шанувальників колекційних предметів поп-культури, таких як іграшки з Зоряних воєн та фігурки Funko (FNKO). Це допомагає залучити покупців, які не є завзятими геймерами.

GameStop – це найбільша мережа магазинів відеоігор у США та світі. Точки продажу є у 17 країнах.