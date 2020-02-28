Відповідний пост він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Так, напередодні з’явилася інформація, що Гаврилюк влаштувався на роботу таксистом у Києві. Про це писали і користувачі в соціальних мережах, публікуючи фото.

В результаті прояснити ситуацію вирішив сам екснардеп.

“Спостерігаю, як деякі видання, що майже місяць тому кричали про триповерховий будинок злодія Гаврилюка, сьогодні рясніють заголовками “Прижало? Колишній нардеп працює таксистом”. Непослідовно якось, панове. Пропоную ще заголовки “Гаврилюку не вистачило коштів на другий водоспад” або “Гаврилюк прикидається бідним, щоб приховати свої злочини”. Але якщо серйозно, то так, я вирішив деякий час потаксувати” , – зазначив він.

Гаврилюк уточнив, що бути таксистом – “не робота його мрії”, але він для неї “ідеально підходить”.

“Справжній таксист має вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розумітися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост. Це, звісно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь. Тому поки так”, – наголосив він.

Гаврилюк також поінформував, що давати окремо інтерв’ю ЗМІ не має наміру.

“Замовляйте таксі, і якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемось і побалакаємо. Окремо ж інтерв‘ю давати не буду. Дякую за розуміння”, – написав він.