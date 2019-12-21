Служба безпеки України висловила невдоволення тим, що "ПриватБанк" не погоджує подання позовів проти колишнього власника банку Ігоря Коломойського зі спецслужбою.

Відповідний лист, підписаний заступником голови СБУ Володимир Горбенко, опублікували журналісти програми “Схеми: корупція в деталях”.

У листі на ім’я голови наглядової ради банку Шерон Іскі Горбенко заявив, що координація роботи в цьому напрямі є обов’язковою, та попросив керівництво “Приватбанку” надалі узгоджувати свої дії з СБУ і ГПУ.

“Встановлено, що представники банківських установ ініціюють позови в іноземних юрисдикціях та міжнародних арбітражах щодо стягнення збитків та притягнення до відповідальності осіб, дії яких спричинили доведення банку до неплатоспроможності. Вважаємо за необхідне забезпечити обов’язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою України та попереднє погодження позовів, що подаються до судів поза межами території України, із вказаними органами. До такого попереднього погодження прошу утриматися від подання нових позовів”, — йдеться в листі.

Також Горбенко зазначає, що подання “ПриватБанком” позовів до міжнародних арбітражів може негативно позначитися на перебігу розслідувань справ про злочини у банківській сфері.

“Подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про вчинення злочинів у банківській сфері”, —наголосив він.

Юристи ж заначають, що повноважень висловлювати таке прохання чи вимоги у СБУ немає. Крім того, на думку юриста громадської організації “Центр протидії корупції” Олени Щербань, своїми діями Горбенко порушує законодавство.

“Цей лист можна навіть оцінити як грубе втручання в діяльність суб’єкта господарювання і тиск. І взагалі , така практика і вимоги з боку служби порушують чинне законодавство і Конституцію”, — підкреслила вона.