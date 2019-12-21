Відповідний лист, підписаний заступником голови СБУ Володимир Горбенко, опублікували журналісти програми “Схеми: корупція в деталях”.
У листі на ім’я голови наглядової ради банку Шерон Іскі Горбенко заявив, що координація роботи в цьому напрямі є обов’язковою, та попросив керівництво “Приватбанку” надалі узгоджувати свої дії з СБУ і ГПУ.
“Встановлено, що представники банківських установ ініціюють позови в іноземних юрисдикціях та міжнародних арбітражах щодо стягнення збитків та притягнення до відповідальності осіб, дії яких спричинили доведення банку до неплатоспроможності. Вважаємо за необхідне забезпечити обов’язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою України та попереднє погодження позовів, що подаються до судів поза межами території України, із вказаними органами. До такого попереднього погодження прошу утриматися від подання нових позовів”, — йдеться в листі.
Також Горбенко зазначає, що подання “ПриватБанком” позовів до міжнародних арбітражів може негативно позначитися на перебігу розслідувань справ про злочини у банківській сфері.
“Подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про вчинення злочинів у банківській сфері”, —наголосив він.
Юристи ж заначають, що повноважень висловлювати таке прохання чи вимоги у СБУ немає. Крім того, на думку юриста громадської організації “Центр протидії корупції” Олени Щербань, своїми діями Горбенко порушує законодавство.
“Цей лист можна навіть оцінити як грубе втручання в діяльність суб’єкта господарювання і тиск. І взагалі , така практика і вимоги з боку служби порушують чинне законодавство і Конституцію”, — підкреслила вона.
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