Вперше в історії церемонія нагородження Національної кінопремії “Золота Дзиґа” відбудеться в режимі онлайн-шоу з прямою трансляцією.

Про це повідомили організатори заходу.

Зокрема, церемонія нагородження відбудеться 3 травня о 19:00.

“Вже четвертий рік поспіль Українська кіноакадемія відзначає найкращих в українській кіноіндустрії. І з кожним роком все важчий вибір стає перед кіноакадеміками – хто цього разу отримає “Золоту Дзиґу”? Все більше фільмів подають заявки на участь, все вищою є їхня якість, все складніше виокремити найкращих. Але 404 професіонали вже зробили вибір, а ми готові оголосити його усій країні 3 травня під час онлайн-трансляції!” – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року церемонія вручення кінопремії “Золота Дзиґа” буде максимально відкритою і доступною для кожного: на глядачів чекатиме насичена інтерактивна програма.

Організатори додали, що цьогоріч премія вручається у 23 номінаціях. Серед них – 2 нові. Зокрема, відтепер у межах Національної кінопремії “Золота Дзиґа” започатковано премію “Відкриття року”.

Найбільше номінацій отримала драма “Додому” – фільм претендує на нагороду в 11 категоріях. У комедії “Мої думки тихі” 9 номінацій, у “Гуцулки Ксені” – 9, “Вулкан” – 8, “Захар Беркут” – 7.