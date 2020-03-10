Церемонія запалення факела Літніх Олімпійських ігор, яка відбудеться в Греції 12 березня, вперше за 35 років пройде без глядачів.

Про це пише Reuters.

Олімпійський комітет країни заявив, що глядачів не пустять ні на генеральну репетицію, ні на саму церемонію. Такі заходи були прийняті, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Зазначається, що церемонія без глядачів пройде вперше після Олімпіади в Лос-Анджелесі в 1984 році. Церемонія, яка проводиться як для літніх, так і для зимових ігор, зазвичай привертає кілька тисяч глядачів.

Олімпійський факел буде запалений в Олімпії на церемонії 12 березня перед семиденною естафетою, яка завершиться церемонією передачі вогню в Греції 19 березня.