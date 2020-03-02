У Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що Олімпійські ігри в Токіо найімовірніше просто скасують, ніж будуть переносити, якщо ризик від коронавірусу буде занадто високий.

Про це повідомляється в матеріалі Associated Press.

Стверджується, що у Міжнародному олімпійському комітеті більше схиляються до того, що легше взагалі скасувати Олімпійські ігри в Токіо, ніж переносити їх в разі критичної небезпеки для здоров’я людей в зв’язку з поширенням китайського атипового коронавірусу.

На даний момент в комітеті офіційно стверджують, що Олімпійські ігри пройдуть вчасно.

“Офіційна позиція комітету – ми абсолютно впевнені, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть успішно. Вони пройдуть за розкладом”, – заявив президент комітету Томас Бах.

В той же час, як розповів колишній канадський чемпіон з плавання Дік Паунд, який відомий тим, що найбільш довго працював членом олімпійського комітету, існує два-три місяці для того, щоб вирішити долю майбутніх літніх Олімпійських ігор. Рішення треба прийняти до кінця травня.

“У той час, або близько до того доведеться поставити питання, чи достатньо все під контролем, щоб ми могли бути впевнені в проведенні ігор в Токіо?”, – сказав він.

На його думку, якщо в комітеті вирішать, що ігри не слід проводити за розкладом в Токіо, то найімовірніше розглядатимуть скасування.

Відзначається, що близько 11 000 спортсменів готуються виступити на Олімпіаді в Токіо, яка повинна відкритися 24 липня 2020 року.

Також повідомляється , що в нову епоху Олімпійських ігор ( з 1896 року ) вони були скасовані три рази . У 1940-му році ігри планувалося також провести в столиці Японії , але вони були скасовані через Другу світову війну . Також з причини світових війн не проводилися Олімпійські ігри в 1916 і 1944 роках . При цьому Олімпійські ігри 2016 – го року в Бразилії були проведені , незважаючи на спалах вірусу Зіка .

За словами Паунда, в комітеті узгоджують всі свої майбутні кроки зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

“Ви просто не можете перенести щось такого розміру і масштабу як Олімпіада. Йдеться про дуже багато складових, занадто багато країнах і різних сезонів, телевізійних сезонів і сезонів змагань. Ви не можете просто сказати, що проведете це в жовтні”, – підкреслив він.

Також, на його думку, не підійде і перенесення змагань в інше місто, оскільки в світі існує небагато місць з відповідною інфраструктурою, щоб в короткий термін підготувати подію такого масштабу. Крім того, перенесення ігор в інше місце може викликати політичні суперечки та непорозуміння.

Дік Паунд також сумнівається в можливості перенести гри на один рік, оскільки Японія вже офіційно витратила на організацію $12,6 млрд.

Підкреслюється, що доля проведення Олімпійських ігор в Токіо знаходиться не в руках спортивних організацій, але залежить від подальшого розвитку епідемії китайського коронавірусу.

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