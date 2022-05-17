Частина мешканців Ізюма (Харківська область), яких російські окупанти примусово вивезли до Росії, змогли повернутись в Україну через країни Європейського Союзу.

Про це в етері телеканалу Freeдом повідомив начальник відділу Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

За його словами, частину мешканців Ізюма насильно депортували до Росії. Депортація відбувалась через кордон на КПП “Чугунівка”. Далі українців відправили у Бєлгород, де змусили пройти фільтраційні табори.

“З ними спілкувались спецслужби, вирішувалась подальша доля українців на території Росії. Деякі з цих людей поїхали до родичів, які є у Росії. А частина людей перейшла кордон з Євросоюзом і через Естонію, Латвію, Литву та Польщу змогла повернутися в Україну”, – сказав Максим Стрельник.

Він додав. що станом на 16 травня в Ізюмі залишається понад 15 000 місцевих мешканців. Люди готові виїхати з міста, однак російські окупанти не дають дозволу на евакуацію.

Стрельник заявив, що росіяни активізували радіоелектронну боротьбу і тепер місцевим мешканцям стає все важче додзвонитись до рідних, волонтерів та місцевої влади.

“У місті гуманітарна катастрофа. Понад тиждень окупанти забороняють виїзд з міста навіть на власному транспорті. Раніше була можливість виїхати певними маршрутами. Зараз місто повністю заблоковане”, – додав Стрельник.